I 70 anni del CSC

Da venerdì scorso, 15 novembre, è aperta presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale la mostra “70 anni della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia”. Aperta da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, a ingresso libero, la mostra è curata da Alfredo Baldi e organizzata da Vincenzo Aronica. Il CSC-Cineteca Nazionale l’ha realizzata in collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà, che ha messo a disposizione il suo splendido spazio del Teatro dei Dioscuri sito in via Piacenza 1.

In questa stessa sede, venerdì 22 novembre, si svolgerà un doppio evento sempre legato al 70esimo anniversario della Cineteca Nazionale: un convegno internazionale dedicato all’attività delle cineteche, con particolare attenzione alla conservazione e al restauro dei film; e la presentazione del volume 70 anni della Cineteca Nazionale, curato da Alfredo Baldi (edito dal CSC in collaborazione con l’editore Rubbettino), che ricostruisce la storia dell’ente istituito per legge nel 1949.

Convegno sui 70 anni della Cineteca Nazionale

10.00-10.30 Saluti istituzionali: Roberto Cicutto (Presidente Luce Cinecittà), Felice Laudadio (Presidente CSC), Mario Turetta (Direttore Generale per il Cinema)

10.30-10.45 Apertura dei lavori: Daniela Currò (Conservatore Cineteca Nazionale)

10.45-11.30 La scuola di restauro di Lecce: Paolo Cherchi Usai (Direttore della nuova sede di Lecce del CSC dedicata alla formazione d’eccellenza di tecnici per il restauro delle opere audiovisive)

11.30-11.45 Coffee break

11.45-13.00 I rapporti con le cineteche italiane: Matteo Pavesi (Cineteca Italiana di Milano), Alessandra Sento (Cineteca Sarda), Sergio Grmek Germani (Cineteca del Friuli), Claudia Gianetto (Museo del Cinema di Torino), Enrico Bufalini (Archivio Istituto Luce)

13.00-13.30 I registi e il restauro: Liliana Cavani e Giuliano Montaldo. Modera Felice Laudadio

Pausa pranzo

14.45-15.45 I registi e il restauro: Roberto Andò e Maurizio Nichetti. Modera Felice Laudadio

15.45-16.00 Coffee break

16.00-17.15 I rapporti con le cineteche internazionali: Paolo Cherchi Usai, Giovanna Fossati (Curatrice Eye Filmmuseum di Amsterdam), Frédéric Maire (Presidente FIAF e Direttore Cineteca Svizzera), Jon Wengström (curatore Cineteca Svedese).

17.15-18.00 Presentazione del libro “70 anni della Cineteca Nazionale” a cura di Alfredo Baldi con interventi dell’Autore e di Adriano Aprà, Daniela Currò e Paolo Taviani.