Elodie per Over the Moon

La pop star italiana Elodie interpreterà la canzone “Volo via” nel nuovo film d’animazione originale Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, in arrivo il 23 ottobre su Netflix.

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me”, spiega Elodie. “La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”.

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda, è la versione italiana di “Rocket to the Moon”, la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il lungometraggio.

Diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar® Glen Keane, Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è una co-produzione Pearl Studio e Netflix e vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou.

Regista: il premio Oscar Glen Keane (Dear Basketball)

Produttori: Gennie Rim (Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi, Cars, Ratatouille e Up), Peilin Chou (Mulan, Romy & Michelle, Il piccolo yeti)

Autore: Audrey Wells (The Hate U Give)

Co-regista: il premio Oscar John Kahrs (Paperman)

Produttori esecutivi: Janet Yang (The Joy Luck Club), Glen Keane, Ruigang Li, Frank Zhu, Thomas Hui

Musiche di: Christopher Curtis (Chaplin), Marjorie Duffield, Helen Park (KPOP)

Compositore: il premio Oscar Steven Price (Gravity)

Scenografa: Céline Desrumaux