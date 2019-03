Francesca Lo Schiavo riceverà il David Speciale nel corso della 64a edizione dei Premi David di Donatello che si terrà mercoledì 27 marzo in diretta in prima serata su RAI 1 condotta da Carlo Conti.

“Francesca Lo Schiavo, tre volte Premio Oscar®, è una grande protagonista e un’eccellenza del nostro cinema – ha detto Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Ogni suo lavoro mostra una sorprendente vena artistica affiancata da una profonda conoscenza tecnica: la ricerca e la cura di ogni singolo dettaglio l’hanno portata ad arredare e creare set cinematografici indimenticabili che hanno contribuito a rendere magici e allo stesso tempo assolutamente credibili gli immaginari di alcuni grandi maestri come Martin Scorsese, Tim Burton, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Neil Jordan, Anthony Minghella e Kenneth Branagh. È una grande felicità assegnare il David Speciale a una donna che ha saputo imporre il proprio talento in campo internazionale”.

Francesca Lo Schiavo è fra le più note e apprezzate set decorator al mondo. Al fianco del marito Dante Ferretti, dopo sei candidature agli Oscar® è stata premiata dall’Academy per il suo lavoro in Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton, The Aviator e Hugo Cabret di Martin Scorsese. Di straordinario valore la collaborazione con il grande cineasta newyorkese in alcune delle sue opere più amate e celebrate, da Kundun a Gangs of New York fino a Silence.