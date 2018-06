Ancora in testa Il regno distrutto, che arriva a circa 7 milioni di euro complessivi. Negli States intanto Gli incredibili 2 stabilisce il record d'apertura per un film d'animazione

La concorrenza è quella che è. E Jurassic World – Il regno distrutto non ha difficoltà a bissare il primato nella top ten degli incassi italiani. Con 1.792.541 euro (2.035 euro la media copia) mantiene agevolmente la vetta e porta a 6.922.996 euro gli introiti complessivi.

Nel mondo ha già totalizzato 370 milioni di dollari, ma manca ancora il dato degli Stati Uniti, dove il film uscirà questo weekend. A proposito degli USA, Gli incredibili 2 di Brad Bird – che arriva a 14 anni di distanza dal prototipo – ha già segnato il primo record: con 180 milioni di dollari d’incasso stimato per questo primo weekend di programmazione è il lungometraggio d’animazione che ha incassato di più nel fine settimana di apertura, superando il precedente primato di 135 milioni di dollari stabilito da Alla ricerca di Dory.

Tornando in Italia, dove per il sequel Disney/Pixar bisognerà attendere il 19 settembre, la seconda e la terza posizione del box office sono occupate dalle new entry 211 – Rapina in corso (191.476 euro) e Ogni giorno (187.283 euro).

Scende dal secondo al quarto posto Solo: A Star Wars Story con 168.212 euro e 4.155.824 euro complessivi, mentre l’animazione Mary e il fiore della strega entra in quinta posizione con 148.192 euro.

Deadpool 2 perde tre posizioni ed è sesto con 92.821 euro (6.901.311 euro complessivi), con la new entry A Quiet Passion al settimo posto (68.849 euro).

Altra new entry in ottava posizione, La stanza delle meraviglie di Todd Haynes, con 66.520 euro, seguito al nono posto da La truffa dei Logan (62.995 euro).

Chiude la top ten Dogman, decimo con 60.185 euro e 2.335.532 euro complessivi.