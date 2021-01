Arriva Alpi Film Lab

Il Museo Nazionale del Cinema e la Bonlieu Scène Nationale Annecy lanciano ALPI FILM LAB, un’inedita iniziativa di formazione, sviluppo ed educazione finanziata nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. ALPI FILM LAB nasce dalla collaborazione tra TorinoFilmLab, laboratorio annuale che supporta talenti internazionali attraverso attività di formazione, sviluppo e finanziamento, e Annecy Cinéma Italien, il più importante festival francese dedicato al cinema italiano contemporaneo.

ALPI FILM LAB si svolgerà in due distinte edizioni nel corso del 2021 e del 2022, con il fine ultimo di supportare la nuova generazione di professionisti del cinema italiani e francesi e alimentare la creatività e la produttività cinematografica del territorio regionale, oltre a favorirne lo sviluppo economico e culturale in generale. Attraverso questo progetto l’industria cinematografica transfrontaliera verrà rafforzata incrementando le occasioni di collaborazione tra Italia e Francia, diffondendo informazioni sulle opportunità professionali nel settore e valorizzando le coproduzioni italo-francesi, rafforzandone la competitività sul mercato internazionale.

“Il lancio di questo progetto conferma la vocazione internazionale del TorinoFilmLab e del Museo Nazionale del Cinema che lo organizza – sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema – I legami culturali ed economici tra il Piemonte e l’Alta Savoia risalgono addirittura alla nascita del cinema in Italia e ritengo che questa opportunità sia una nuova occasione per lavorare bene insieme. Ringrazio la Regione Piemonte per aver sostenuto questo progetto, permettendoci così di ottenere il finanziamento necessario alla sua realizzazione”.

“Formare i professionisti di domani, dare loro gli strumenti, le competenze, la possibilità di fare pratica e di mettersi in gioco. Queste le opportunità che offre il progetto Alpi Film Lab – racconta Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema – che vede protagonisti il nostro TorinoFilmLab, il laboratorio che sostiene talenti di tutto il mondo attraverso programmi di formazione e sviluppo, a supporto della produzione e della distribuzione, e l’Annecy Cinéma Italien, il più prestigioso festival francese dedicato al cinema italiano contemporaneo. Una collaborazione transfrontaliera che unisce due realtà capaci di dialogare a livello internazionale e che, grazie alle rispettive competenze, hanno dato origine ad un percorso unico nel suo genere”.

ALPI FILM LAB ha un budget complessivo di 797.550 € .

L’iniziativa è supportata da Interreg-ALCOTRA 2014-2020, programma di cooperazione transfrontaliera dell’Unione Europa che mette in relazione il territorio alpino tra Francia e Italia. Le zone incluse nel programma sono – per l’Italia – le province di Torino e Cuneo (Regione Piemonte), la provincia di Imperia (Regione Liguria) e la regione autonoma della Valle D’Aosta; mentre in Francia sono inclusi i dipartimenti Savoia, l’Alta Savoia (Auvergne Rhone-Alpes), e Alpi dell’Alta Provenza, Alte Alpi, Alpi Marittime (Provenza-Costa Azzurra).

“Alpi Film Lab vuole creare delle opportunità di formazione e occupazione per gli studenti e i professionisti del cinema in Piemonte, creando dei ponti con i suoi corrispettivi francesi dell’Alta Savoia grazie alla partnership con Bonlieu Scene Nationale Annecy.” – dichiara Mercedes Fernandez, managing director del TorinoFilmLab – “Porteremo l’esperienza internazionale del TorinoFilmLab, che pone la collaborazione al cuore del metodo di lavoro, per puntare sulle nuove generazioni e sulla cooperazione interregionale come strumenti chiave per lo sviluppo economico e culturale del territorio.”

Con la curatela dell’Head of Studies Francesco Giai Via, direttore di Annecy Cinéma Italien, ALPI FILM LAB si svilupperà attraverso due percorsi formativi: uno rivolto a produttori e professionisti del cinema emergenti e uno dedicato a liceali e studenti universitari italiani e francesi .

“Alpi Film Lab promuoverà un’azione formativa innovativa e di ampio respiro in un momento di difficoltà senza precedenti per l’industria cinematografica a livello globale“. – sottolinea Francesco Giai Via, Head of Studies di Alpi Film Lab – “Siamo certi che questo nuovo legame tra Torino e Annecy saprà creare nuove occasioni di scambio e collaborazione tra Francia e Italia, due Paesi che hanno una storica e consolidata collaborazione nell’ industria cinematografica, che desideriamo sviluppare ulteriormente con questo progetto. Mai come oggi sentiamo come fondamentale investire con creatività e spirito di cooperazione internazionale sul futuro e sui talenti emergenti per far fronte alle tante sfide comuni che ci attendono negli anni a venire”.

Il PERCORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI consiste in un programma annuale incentrato sullo sviluppo di 8 progetti di lungometraggi (fiction, documentari e animazione) con un potenziale di coproduzione transfrontaliera.

Ogni anno verranno selezionati 24 partecipanti (12 francesi e 12 italiani) per ampliare le proprie capacità e competenze nell’ambito della produzione cinematografica, e lavorare insieme sperimentando una coproduzione internazionale simulata, guidati da un team di tutor e mentori rinomati.

A seguire i partecipanti saranno due produttori con esperienza internazionale: Julie Billy, formatasi negli Stati Uniti, in Francia e Germania, che gestisce coproduzioni internazionali per la casa di produzione e distribuzione parigina Haut et Court; insieme a Giovanni Pompili, alla guida dal 2012 della romana Kino Produzioni, produttore con un’esperienza decennale che l’ha visto al lavoro su film di grande successo come Sole, opera prima di Carlo Sironi sviluppata dal TorinoFilmLab vincitrice del TFL Production Award (50.000 euro), e premiata agli EFA – European Film Awards 2020 come European Discovery Award Miglior rivelazione europea (premio FIPRESCI).

Possono presentare una candidatura per partecipare ad Alpi Film Lab entro il 1° marzo 2021, sia team che stanno già lavorando a un proprio progetto di lungometraggio, nonché produttori senza progetto, provenienti da Francia e Italia. I 12 francesi e i 12 italiani selezionati devono essere, idealmente, provenienti dalle aree incluse nel programma ALCOTRA, ma anche i candidati italiani e francesi da altri territori saranno presi in considerazione.

Il calendario del programma per i professionisti, tenuto in lingua francese e italiana, comprenderà 3 sessioni di workshop in presenza (salvo eventuali restrizioni legate all’emergenza sanitaria di COVID-19) e 3 intermedie sessioni online tra la fine di aprile e la fine di novembre 2021 . I progetti finali saranno presentati a novembre 2021 a un selezionato pubblico di professionisti del cinema durante il Torino Film Industry, evento organizzato dalla Film Commission Torino Piemonte a Torino.

Il PERCORSO DIDATTICO coinvolgerà, durante i due anni di progetto, 8.000 studenti provenienti da licei, Università e Accademie italiane e francesi, i quali avranno la possibilità di partecipare a proiezioni con ospiti autori e professionisti del settore, masterclass, incontri per scoprire le opportunità educative e lavorative dell’industria cinematografica, oltra a un viaggio d’istruzione.

Entrambi i percorsi saranno sviluppati durante l’intero 2021 tra Annecy e Torino, coinvolgendo studenti italiani e francesi in concrete opportunità di scambio e discussioni.